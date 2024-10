Ecco quali app da usare in alternativa a Telegram

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)è stato inizialmente percepito come la roccaforte della privacy e della libertà di espressione nello spazio delle app di messaggistica, tuttavia, negli ultimi anni, sono emerse diverse alternative all'applicazione che hanno messo in discussione la sua posizione di prodotto leader nel settore della messaggistica sicura. Fin dal suo lancio nel 2013 da parte di Pavel Durov, noto per aver creato VK, le caratteristiche dihanno incluso funzionalità avanzate all'interno dell'app e la crittografia end-to-end sulla sua rete. Gli sviluppi giudiziari associati al suo proprietario e lo scetticismo ormai elevato nei confronti della sicurezza della piattaforma hanno spinto molti dei suoi utenti a trovare altre opzioni. Per chi vuole messaggiare in modo sicure, l'acronimo E2E non sarà di certo una novità.