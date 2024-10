Dentro la sfida di domenica alle 15 Catanzaro attacco soft Ma c’è voglia di riscatto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) I confronti anno su anno sono un grande classico e, vista da questa particolare prospettiva, la prossimatrae Modena appare un sostanziale derby tra deluse: 7 sono i punti dei calabresi, che la scorsa stagione, a questo punto del torneo, ne avevano 5 in più, e 8 quelli dei gialli, i quali un anno fa, dopo sette giornate, ne avevano 15, ben 7 in più. Dati che contano quel che contano, e cioè poco, perché in realtà il Modena andò molto peggio nel resto della stagione, mentre ilmantenne di fatto un’andatura che gli permise di rimanere sempre in zona playoff: la statistica, insomma, non è troppo indicativa, ma in qualche modo riflette alcuni umori.