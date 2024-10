Dallinga si candida Già due gol ai ’Reds’ | l’olandese ci crede

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A Liverpool per ritrovare se stesso: Thijsscalda i motori. Nella rifinitura andata in scena ieri mattina a Casteldebole, a vestire la pettorina dei titolari al centro dell’attacco è stato. Se sia solo pretattica lo si capirà questa sera e dipenderà in buona parte dalle condizioni di Castro. Ma non solo. Per chialla cabala, ci sono due recenti incroci del passato dicon il Liverpool che possono far sperare l’attaccante possa sbloccarsi e mostrare almeno una parte di quel repertorio che hanno portato il Bologna in estate a investire 15 milioni più bonus per strapparlo al Tolosa. Più o meno un anno fa (correva il 26 ottobre 2023),segnava ad Anfield il momentaneo 1-1 all’interno della sfida tra i Reds e il club francese in Europa League che si sarebbe poi chiuso con una goleada inglese (5-1 il risultato finale).