Da Belen Rodriguez a Elisabetta Canalis Rocco Siffredi senza freni Poi la rivelazione su De Martino | Lui è peggio di me

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) DaÈ unpeli sulla lingua quello che ha partecipato al podcast Gurulandia, in cui ha fatto numerose rivelazioni riguardanti anche personaggi del mondo dello spettacolo qualie Stefano De. “Nel porno non c’è più un attore naturale” ha dichiarato l’interprete, che poi si è espresso anche sul fenomeno OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento: “Sono nato con la pornografia vera e dura e solo per chi può. Io direi: il pornoattore può fare OnlyFans a occhi chiusi. Io in genere amo gli amatoriali. A me però non piace la pornografia legata alla finzione, io per una vita ho lottato per quella vera, perché il sesso è l’unica forma d’arte che non si può recitare”.