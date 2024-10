Cusano Mutri successo per gli allestimenti culturali all’interno della Sagra dei Funghi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadeidisi avvia ormai a celebrare il terzo week – end. Anche la 44° edizione si sta caratterizzando per l’importante numero di presenze registrate, sintomo di un format che continua ad attrarre visitatori e turisti anche al di fuori dei confini regionali. Questa edizionedeisi sta altresì contraddistinguendo per una particolare attenzione ai temi. In particolare quest’anno laè stata arricchita dall’allestimento di un mini polo dell’arte che ospita tre mostre di grande valore, testimonianza concreta di una forte sinergia tra natura, arte e cultura. La prima esposizione, ovvero una Mostra Micologica – curata nella realizzazione da Pasquale Frongillo ed Emilio Di Biase – offre uno sguardo approfondito sul mondo dei, protagonisti indiscussimanifestazione.