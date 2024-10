Cortona quasi cento persone alla riunione sui progetti per il centro storico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Arezzo, 2 ottobre 2024 –suiper ilMeoni: «Ringrazio i cittadini per il confronto costruttivo, lavoriamo alle risposte» Circahanno preso parte all’incontro promosso dall’Amministrazione comunale per illustrare iper ildi. Il sindaco Luciano Meoni ha aperto la serata ribadendo le opere realizzate: driqualificazione del parcheggio del Mercato,nuova salita Spartaco Lucarini, dnuova illuminazione al parterre e a Santa Maria Nuova, fino alle attività portate avanti dalle società pubbliche, come i lavori Enel per il potenziamento delle reti energetiche. Il sindaco ha poi illustrato iin corso, come la copertura delle scale mobili e quelli futuri, tra cui il rifacimento della pavimentazione di via Nazionale.