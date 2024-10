Chi è Hazal Filiz Kucukkose famosa per il ruolo di Zeynep in ‘Endless Love’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Continua il successo delle soap opera turca. Su Canale 5, dalla primavera del 2024, va in onda. Ora la rete ammiraglia di Mediaset sta trasmettendo gli episodi della seconda e ultima stagione. Tra i protagonisti c’è, interpretata da. Origini e debuttoè venuta alla luce a Mersin nel 1988. Nata sotto il segno dell’Acquario, festeggia il compleanno il 9 febbraio. La nota attrice turca, prima di diventare popolare, durante l’adolescenza si è trasferita ad Ankara, dove ha conseguito la laurea in chimica presso la facoltà di scienze. La sua carriera come attrice ha preso il via nel 2009 con la serie ‘Deniz Yildizi’. Altre serie Da allora ha partecipato a numerose serie televisive come ‘Kalbim Seni Seçti’, ‘Ustura Kemal’, ‘Beni Affet’ e ‘Gunahkar’.