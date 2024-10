Caos treni la causa del guasto non è un attacco hacker Rfi | Basta non deve più accadere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 –cancellati, ritardi di ore, migliaia passeggeri bloccati in stazione senza alternative. Ilsul nodo di Roma all’alba di stamani ha avuto ha avuto gravi ripercussioni su tutta l’Alta Velocità senza risparmiare Intercity e regionali. Ancora una volta l’Italia che viaggia sui binari è rimasta a piedi. Ma cosa è successo esattamente? Lo spiega, in parte, Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di RfI, l’azienda che gestisce la rete ferroviaria. "Stamattina è avvenuto unche ha colpito la cabina elettrica che alimenta il nodo di Roma. I nostri operai sono prontamente intervenuti e abbiamo ripristinato il corretto funzionamento degli impianti alle 8.30”. Di più non si sa. Quello che è certo è che non si tratta di un. Le cause delsono “in corso di accertamento”.