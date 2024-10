Caos treni a Roma Salvini | Errore di un’impresa privata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – “E’ inaccettabile che accadano giornate come quella di oggi. Sulla rete abbiamo 1.100 cantieri aperti. Come è possibile che accada che Termini si fermi? Un’azienda stanotte alle tre ha danneggiato un cavo a terra perché qualcuno ha piantato un chiodo nel punto sbagliato. Ho chiesto di capire di chi si tratti perché e’ inaccettabile quello che è accaduto”. Così il ministro delle Infrastrutture Matteoin occasione della sesta edizione della Scuola ‘The Young Hope’ a, in merito al blocco della circolazione ferroviaria nella Capitale che ha avuto ripercussioni su tutt’Italia (leggi qui).: “Dimissioni? Le opposizioni le chiede perchè respiro” “Le opposizioni chiedono le mie dimissioni da due anni perché respiro. Il mio dovere è garantire la mobilità, immaginatevi la mia giornata dall’alba di stamattina“, aggiunge.