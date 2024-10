Campetto occupato sgomberato tensione tra manifestanti e sindaco | Marsilio condanna minacce

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Teramo - Il presidente della Regione esprime solidarietà alCostantini dopo aggressioni e. Indagini in corso per identificare i colpevoli. Doveva essere una semplice manifestazione pacifica, ma la situazione si è trasformata in un momento di altaa Giulianova, dove ilè stato nuovamente. Dopo una lunga trattativa tra gli uomini della Digos e un gruppo dianarchici, l’area in viale dello Splendore, di proprietà dell’Istituto Castorani, è stata riconsegnata. Il campo sportivo era stato giàil 6 settembre, ma i giovani occupanti hanno forzato nuovamente il cancello nella notte tra domenica e lunedì, portando dentro anche due roulotte. A supporto dello sgombero era presente la presidente dell’Asp 2, Giulia Palestini, insieme a un gruppo di disabili dell’associazione Rurabilandia, creando ulteriore