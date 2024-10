Berrettini ci sarà a Shanghai! Infortunio superato | avversario e possibile tabellone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Matteosi è lasciato alle spalle il problema agli addominali accusato lo scorso 27 settembre durante gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Tokyo: il tennista italiano aveva accusato un dolore al termine del primo set vinto al tie-break contro il francese Arthur Fils e aveva deciso di ritirarsi, ma fortunatamente la criticità sembra essere stata superata in pochi giorni. Il romano tornerà in scena giovedì 3 ottobre, quando esordirà al Masters 1000 diaffrontando l’australiano Christopher O’Connell. Il 28enne, attuale numero 45 al mondo e desideroso di scalare la classifica internazionale, se la dovrà vedere con il 30enne, che occupa la 79ma posizione del ranking ATP. L’azzurro partirà con i favori del pronostico sul cemento della località cinese, ma non dovrà sottovalutare unpotenzialmente rognoso e contro cui non ci sono precedenti.