Atp 500 China Open Sinner e Alcaraz in campo per la finale | 1-1 si va al terzo set

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Jannik, 23 anni, numero uno del ranking mondiale, sfida lo spagnolo Carlos, 21, numero 3, nelladel, Atp 500 a Pechino. Laè in corso sul Diamond Court dell’Olympic Green Tennis Centre, con i precedenti leggermente a favore di: i due si sono incrociati nove volte in passato, con lo spagnolo uscito vincitore da 5 confronti e sconfitto in 4. Proprioparte forte e su un rovescio lungo disi porta in vantaggio per 1-0. Tre palle break per lo spagnolo, conche reagisce alla grande e, ai vantaggi, strappa l’1-1. Prima palla break perma stavolta il recupero incredibile è dello spagnolo che poi, con un passante di rovescio, ha la chance del 2-1 e chiude. La sfida sembra iniziare a pendere dal lato di, che va sul 3-1 dopo un passante sbagliato dall’italiano e consolida sul 4-1.