Unità 910 l' arma più letale di cui dispone ancora Hezbollah | ecco l' ultima minaccia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si chiama Talal Hamiyah uno dei militanti di spicco diin vita: si tratta di uno dei migliori del movimento soprattutto per quel che riguarda le operazioni clandestine. Uno specialista insomma. L'uomo, quasi 60 anni,oggi della sua creatura, l'910. E proprio di questa potrebbe servirsi per mettere in pratica una prima vendetta contro Israele dopo l'uccisione del leader di, Hassan Nasrallah. Qualcosa di simile è già successo nel 1992, dopo l'omicidio mirato dell'allora segretario dell', Abbas Mussawi. All'epoca, sotto la guida di Hamiyah, si vendicò facendo saltare per aria l'ambasciata di Israele a Buenos Aires. Diversi massacri, comunque, sarebbero attribuiti ad Hamiyah, militante considerato in grado di mettere insieme cellule miste, composte da terroristi libanesi e simpatizzanti provenienti dall'estero.