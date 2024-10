Un volo in ritardo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Era prevedibile: l'Emilia-Romagna si avvicina al voto e ripartono proposte e idee per gli aeroporti. Il candidato governatore, Michele de Pascale, è stato chiaro: 'La Romagna e Parma non chiedano la carità a Bologna, ma Bologna oggi non è in grado di gestire il traffico che ha. Quindi o valorizziamo i nostri scali o vinceranno quelli di Veneto e Lombardia'. Il ragionamento è semplice: visto che il traffico nei cieli è in aumento o creiamo un sistema organico in regione oppure avranno la meglio le infrastrutture delle regioni vicine. L'attuale sindaco di Ravenna ha ribadito quello che avrebbero dovuto fare prima di lui almeno due governatori: cercare di armonizzare l'offerta aeroportuale, partendo da Bologna, spaziando a Forlì e Rimini e arrivando a Parma. Cosa è stato fatto? Nulla.