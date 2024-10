Ultime Notizie Roma del 01-10-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in aeronautica militare italiano intercettato dei razzi dal Libano sono entrati nello sport ieri del paese nella zona dell’alta Galilea mentre un terzo Ha violato lo spazio aereo italiano nella zona di Marano ed è caduto in un’area aperta lo rende noto La cito su telegram oltre le 19 misure cautelari per carcere e domiciliari firmata dal gip Domenico Santoro sono più di 40 gli ultras della curva di Milan e Inter destinatari delle perquisizioni richiesta di polizia e Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Milano guidata da Marcello Viola indagine che ha smantellato il business illeciti degli ultrà contestando l’associazione per delinquere in un caso aggravata dal metodo mafioso e le infiltrazioni della Ndrangheta nei traffici oltre estorsioni e pestaggi si legge ...