Troppi incidenti in via Volturno Libera Comacchio | Intervenite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) PORTO GARIBALDI La lista civicachiede interventi su viaa Porto Garibaldi, teatro di diversi. "Otto sono il numero dirilevati dal primo gennaio 2024 ad oggi – spiegano dalla lista, coordinata da Vito Troiani (foto) -. Se presi in esame anche gli anni successivi la mole di collisioni aumentano in modo esponenziale". Come spiegano da, la via che ci trova nel centro abitato della località comacchiese, "è una strada a due corsie ed a doppio senso di marcia, servita da marciapiede ambo i lati, dove non vige alcun divieto di sosta e/o di fermata. Le auto risultano in sosta permanente sul marciapiede in ambo i lati, restringendo la carreggiata, causando una visibilità limitata e impedendo manovre sicure nelle intersezioni.