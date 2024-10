Si torna a volare alle 19 30 dopo lo scoppio delle gomme a un aereo | Così la pista è stata riaperta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Orio al Serio. Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio, comunica la riapertura delladi volo19.30 ora locale. “Le operazioni – si legge in una nota – sono riprese regolarmente con l’atterraggio del volo Norwegian in arrivo da Helsinki. Ladi volo è rimasta chiusa d8 del mattino perché resa inagibile per una lunghezza di 450 metri dallodei quattro pneumatici del carrello posteriore in fase di atterraggio del volo Ryanair FR 846, proveniente da Barcellona El Prat. Nessuna conseguenza per i 161 passeggeri e i membri dell’equipaggio”. Nella giornata di martedì erano 154 i voli programmati in partenza e altrettanti in arrivo (308 totali): 74 voli in partenza sono stati cancellati e 17 dirottati; 55 voli in arrivo sono stati cancellati e 17 dirottati. Complessivamente, dunque, l’incidente ha avuto ripercussioni su 163 voli.