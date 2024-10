Pusher ricercato da tempo arrestato a Verdello tradito dalla bici lasciata fuori da un bar

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024). I carabinieri dihannolo scorso 26 settembre T.M., tunisino di 43 anni, senza fissa dimora, in esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bergamo. Da novembre 2022, l’uomo si era reso protagonista di numerose cessioni di sostanze stupefacenti a. Così i militari hanno ricostruita la fitta rete di spacci individuando anche gli acquirenti. L’Autorità Giudiziaria, concordando con le risultanze investigative dei Carabinieri di, ha emesso l’ordine di cattura “in relazione alla pericolosità sociale che il soggetto rappresentava per la comunità e per la spregiudicatezza dell’attività di spaccio, esercitata anche in centro paese con consegne direttamente a domicilio”, spiegano dall’Arma. Rintracciare T.M.