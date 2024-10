Probabili formazioni Inter-Torino | settima giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 5 ottobre nella cornice dello stadio San Siro, dove i nerazzurri contenderanno i tre punti agli uomini di Paolo Vanoli che al ‘Meazza’ hanno già messo in difficoltà il Milan (finì 2-2 nella prima). Negli ultimi quattro precedenti l’ha vinto tutte e quattro le gare segnando sette gol e subendone zero. L’ultima rete segnata dai granata all’risale al marzo 2022 (finì 1–1). La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e su Dazn. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori, Simone Inzaghi e Paolo Vanoli.– Ballottaggio tra Darmian e Dumfries sulla destra. Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo con Frattesi. Dimarco torna titolare a sinistra dopo il turno di Champions.