Pompei scopre dopo 60 anni di avere un Picasso in cantina | ecco quanti milioni vale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una tela conservata inper oltre 60. Un quadro che all'apparenza non aveva alcun valore, sia affettivo sia economico. Una firma sull'opera, molto simile a quella di Pablo. Non sembra vero, ma invece si trattava di un capolavoro del pittore spagnolo. In una villa diè stata recuperata un'opera dell'artista iberico "inquadrata" in una cornice alla buona, che fino a poco fa abbelliva un salottino. Si stima che il suo valore sia intorno ai 6di euro, ma potrebbe raddoppiare se messo in commercio e non conservata in un caveau di Milano. Una fortuna per la famiglia di quel rigattiere:la conferma di una grafologa, si sono resi conto diin casa uno dei ritratti di Dora Maar, poetessa e pittrice francese, non da ultimo musa di quel genio ditra il 1940 e il 1950. A dare la notizia della scoperta è il quotidiano Il Giorno.