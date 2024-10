Più fondi in armi e supporto a Kiev Rutte è il clone di Stoltenberg

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 ottobre 2024) Con il passaggio di consegne da Jensa Mark, cambia la leadership, ma non la linea bellicista della Nato. In altre parole, la rivoluzione auspicata da molti non c’è stata. Anzi, sembra che tutto sia rimasto invariato, considerando che il segretario uscente del Patto Atlantico, nel consegnare il testimone a, ha ribadito i propri successi, dichiarandosi certo che il suo successore, l’ex premier olandese, continuerà a seguire la rotta da lui tracciata. “C’è un grande successore in arrivo, ma è difficile lasciare un’Alleanza e un’organizzazione in cui ho servito per 10 anni () me ne vado sapendo che insieme abbiamo ottenuto molto”, ha esordito, ricordando che “nel corso di questo decennio abbiamo attuato il più grande rafforzamento della Nato, con una maggiore prontezza e più truppe nella parte orientale dell’Alleanza”.