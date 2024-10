Nuovo record biancazzurro di reti subite in C

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) La Spal di Andrea Dossena ha stabilito ildial passivo in serie C, dove pure la società ha stazionato per molti anni. Mai prima si era arrivati a incassare 14 gol per la media di 2 a incontro. Nelle peggiori stagioni ci si era fermati due volte a 13. Capitò a Giovanni Galeone nel 1984-85, nello sciagurato campionato della sofferta salvezza per differenzasulla Jesina, e nel 2001-02 con Mauro Melotti in panca per un’altra faticosa salvezza. Di peggio nel dopoguerra, solo l’anno 1958-59 in A con 17, su cui influì però pesantemente lo 0-8 allo stadio San Siro con l’Inter.