Louis Vuitton Cup 2024 regate 7 e 8 Luna Rossa-Britannia oggi martedì 1 ottobre | orari tv e streaming

(Di martedì 1 ottobre 2024) Alle 14:10 e alle 15:15 di1°e Ineosprenderanno parte alla settima e all’ottava regata della finale diCup, il torneo di selezione della sfidante di New Zealand nel Match di America’s Cup. Vince chi per primo arriva a sette, ma finora è l’equilibrio a regnare sovrano con i due team finalisti che nei tre giorni di gare si sono sempre suddivisi il bottino. Anche ierihanno vinto una regata a testa. Lunedì il meteo è stato perfetto: vento da SW sui 18/19 nodi e poca onda. La speranza è che le condizioni rimangano stabili anche. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale. Ieri Ineosha vinto il primo match, sfruttando anche una caduta dai foil dell’AC75 italiano nel pre partenza.