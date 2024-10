La Scuola Basket Arezzo trionfa al torneo internazionale di Oswiecim

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 1 ottobre 2024) La, con la squadra Under15 New Silver Car guidata da Umberto Vezzosi, ha vinto ilball Unites” ad, in Polonia. Oltre al successo sportivo, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di visitare i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau, vivendo un’esperienza formativa e riflessiva. La squadra ha superato avversari europei con prestazioni dominanti, mentre Nicola Caneschi è stato nominato MVP e Filippo Pettini miglior realizzatore. L’evento ha rafforzato il gemellaggio tra. L’Under15 New Silver Car è uno dei gruppi più promettenti della Sba che, nella stagione 2024-2025, giocherà nel massimo palcoscenico giovanile nazionale d’Eccellenza e che è reduce dalla vittoria del campionato toscano Elite con un record di ventinove successi in trentatré partite giocate, tornei compresi.