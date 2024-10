La danza invade gli spazi del Museo Sant’Orsola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Firenze, 1 ottobre 2024 – Domenica prossima alle 16 ilospiterà la rappresentazione “DIALOGUE", secondo appuntamento del focus Dance Court della rassegna diitinerante Site Dance, che si avvale della direzione artistica di Simona Bucci e Marika Errigo. “DIALOGUE è un progetto ideato dalla coreografa Simona Bucci per ildi Firenze – spiegano gli organizzatori - in occasione della mostra Rivelazioni, inaugurata in giugno scorso, a cura di Morgane Lucquet Laforgue, in cui sono protagoniste le opere site specific della scultrice francese Juliette Minchin e della disegnatrice italiana Marta Roberti.” Entrambe le artiste hanno scelto come punto di partenza del loro intervento ambienti dell’ex monastero femminile di cui non rimangono più tracce tangibili.