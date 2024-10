Israele entra con le truppe in Libano ma non sarà un’invasione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo aver fornito tutte le avvisaglie,ha lanciato un’operazione di terra in. Oltre ai raid a Beirut e Valle della Beqa’, che hanno provocato centinaia di vittime e centinaia di migliaia di sfollati in meno di una settimana, ora si è passati all’incursione. Si tratta tuttavia di operazioni mirate e temporanee, che non puntano all’invasione o all’occupazione del sud del Paese confinante. Poche ore prima le unità militari libanesi alla frontiera si erano ritirate, in vista di un attacco che sembrava imminente, lasciando di fatto campo libero agli israeliani. Indizio che lascia presupporre un’azione “telefonata”, cioè comunicata in precedenza.