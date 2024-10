Inter andamento dei prestiti | Carboni ancora in ombra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Procedea rilento l’inserimento di Valentinal Marsiglia. RIEPILOGO– Dopo una settimana all’insegna dei fratelli Esposito, quest’ultimo weekend di calcio porta meno sorrisi in casalato. Una notizia parzialmente positiva riguarda Valentin, pezzo pregiatissimo del vivaio nerazzurro. Che però sta trovando poco spazio nel Marsiglia, nonostante la grande insistenza dell’allenatore Roberto De Zerbi per averlo. Dopo due partite consecutive in panchina, senza mai vedere il campo,entra nel finale della trasferta a Strasburgo. Senza riuscire però a impedire la sconfitta dei provenzali, che perdono la vetta della Ligue 1 in favore di PSG e Monaco.