Il papà perdona Thomas | Non paghi per altri

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’udienza si è aperta con una dichiarazione spontanea di Edoardo Bernkopf,di Sofia. "Ringrazio il Signor Giudice di consentirmi questa dichiarazione spontanea, perchè sento il bisogno di dire che mi dispiace avere come controparte anche il giovane bagninoBianchi, l’unico fra gli imputati ad aver dimostrato sincera partecipazione al nostro dolore. Nel corso del processo ci è apparso chiaro che le condizioni di lavoro nelle quali i responsabili della Finanziaria Dante, proprietaria del bagno Texas, lo facevano operare gli rendevano di fatto difficile, se non impossibile, assolvere adeguatamente i compiti e le responsabilità che il suo lavoro comporta in tema di sicurezza. Però, nonostante la sua autorevolissima difesa, rischia di fare da capro espiatorio di responsabilità di