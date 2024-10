Il dramma di Randi Ingerman la morte del fratello e della nipotina | È stata una tragedia orribile

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dalladel padre a quella delper overdose di antidepressivi, fino a quellache èallattata da una mamma tossicodipendente, non èper nulla semplice la vita per. I suoi problemi di salute, le crisi epilettiche cominciate nel 2006: “Dopo otto anni di ricerche vane, una dottoressa ha trovato la diagnosi: epilessia causata da malformazione del lobo temporale sinistro. “Dobbiamo operarti”, mi ha detto, “e toglierti un pezzo di cervello”. Per ora, visti i rischi ed effetti collaterali dell’operazione, ho detto di no”, ha raccontato a Vanity. La prima crisi epilettica? «Nel 2007, quando morì mio. Mi ritrovai a terra, svenuta, non sapevo che cosa mi stesse accadendo. Poi, mentre stavo lavorando a un reality tv, accadde lo stesso. È stato allora che mi sono decisa ad approfondire».