I vent’anni di 2666 e l’orrore dell’epilogo frustrato

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nessuno sa come finiscono le storie di “” di Roberto Bolaño. Proseguono per un po’ e si troncano sul più bello. Sembra quasi che il narratore si diverta a condurre per mano il lettore attraverso le diverse trame del romanzo per poi abbandonarlo, al culmine della tensione narrativa, in un abisso privo di senso. Uno spasimo che non si risolve in nulla, un’agognata meta che si rivela tremendamente vuota. «Un’oasi d’orrore», insomma, come recita il primo emistichio di un verso della poesia Le Voyage (1857) di Charles Baudelaire, scelto dall’autore cileno come esergo dell’opera («Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui»).