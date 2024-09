Grande Fratello 2024 tutti contro Helena Prestes Poi il confronto con Enzo Paolo Turchi | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 1 ottobre 2024) All’arrivo dinon è passato inosservato e in tanti nella casa non sono in sintonia con lei. A cominciare da Yulia, ma anchee le ragazze di Non è la Rai. Cosa è successo tra loro?alAlfonso Signorini dallo studio ha qualcosa da dire ad«c’è qualcuno nella casa delche proprio non ti regge, anzi sono diversi di loro». L’arrivo della modella ha diviso la casa attirando simpatie ed antipatie. La modella cerca di difendersi «avevo già capito che a lui non piaceva la mia presenza» facendo riferimento anche adche interviene – «ma è un fatto tuo oppure siamo mattiquanti. Devi far pace con te stessa, te lo dico col cuore.