Emilia Romagna disastro alluvione Ma nessuna pioggia di fondi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 1 ottobre 2024) Continua la conta dei danni indopo l’di fine settembre di quest’anno. L’ultima riunione si è tenuta a Bologna ieri, lunedì 30 settembre. Associazioni, imprese e istituzioni si stanno incontrando per effettuale una ricognizione dei danni e accelerare la messa in sicurezza delle opere.: il punto suie la piattaforma AgriCat (Ansa Foto) – notizie.comIn questo momento l’obiettivo è riuscire a fotografare la situazione delle aziende e dei territori colpiti dall’e dalle frane in collina e in montagna quest’anno. Dopodiché si dovranno individuare tutti gli interventi tecnici, in larga parte già previsti nel piano postdel 2023, dando priorità ai più strategici per mettere i territori in sicurezza.