Eccellenza \ Maceratese pari indolore | dopo la quarta inseguitrici più vicine ancora a -2

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 1 ottobre 2024) I biancorossi, in testa alla classifica, hanno “frenato” in casa con il Montegranaro rimanendo comunque a due punti di distanza dallepiù. Vittorie da catapulta per il Chiesanuova ed il K Sport Montecchio. Vallesina, 01 ottobre 2024 – Era perpetrata la possibilità,trentadue seconda di gara, di assistere alla prima sconfitta stagionale della. L’aveva accennata Perpepaj, centravanti-capitano di un Montegranaro che si è confermato bello e sorprendente anche in casa dei primi della classe. Stava per alzarne le percentuali di riuscita, l’espulsione ad inizio ripresa di Oses.