Concorsi pubblici tutti i bandi in scadenza a ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 1 ottobre 2024) Da Nord a Sud, ecco iinnel corso di questo mese che riguardano posti di lavoro in diversi settori: dalle Regioni alla Camera di Commercio, dalle Forze Armate alla Sanità . Tra ida segnalare, quello indetto dalla Banca d’Italia, che intende assumere 61 laureati con orientamento economico per posizioni a tempo indeterminato come esperti e assistenti. Il concorso prevede una selezione per titoli ed esami, con questi ultimi che prevederanno una prova scritta e una orale. È possibile candidarsi entro le ore 16 del 16