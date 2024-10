Bonus trasporti le agevolazioni tariffarie proposte dalle varie Regioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 1 ottobre 2024) Oltre alnazionale stanziato dal governo Meloni (e che non è più disponibile) esiste una serie dimesse a disposizioneitaliane, da Nord a Sud. Si tratta diche, a seconda dei casi, sono rivolti alla generalità dell’utenza o solo ad alcune categorie specifiche, come ad esempio gli anziani o gli studenti. Ma prima di vedere leregionali, si ricorda che le singole città hanno la facoltà di mettere a disposizionelocali: si consiglia dunque di verificare la presenza di eventualianche sul portale istituzionale del proprio Comune. In questo elenco, in mancanza di unregionale, verrà indicata unicamente l’agevolazione offerta dal capoluogo di Regione.