Auto immatricolazioni settembre -1075% a 121 666 unità

Milano, 1 ott. (askanews) – Prosegue il calo del mercato dell'. In base ai dati diffusi dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lesono calate del -10,75% a 121.666. Resta leggermente positivo il bilancio dei primi 9 mesi: +2,1% a 1,2 milioni di. I trasferimenti di proprietà sono stati invece 443.993 in aumento del 3,97% rispetto a2023. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 565.659, ha interessato per il 21,51% vetture nuove e per il 78,49% vetture usate. Ale 10 vetture più vendute sono state: Fiat Panda (6.989), Dacia Sandero (4.122), Jeep Avenger (3.958), Peugeot 208, Toyota Yaris Cross, Dacia Duster, Renault Clio, Volkswagen T-Roc, Opel Corsa e Ford Puma.