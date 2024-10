Atletica Elena Bellò | Il record di Gabriella Dorio è nelle mie corde Stagione che non mi soddisfa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024)è stata ospite dell’ultima puntata di Run2u, trasmissione di approfondimento sull’leggera in onda sul canale Youtube di OA Sport. La mezzofondista veneta ha colto l’occasione per fare il bilancio di un 2024 ricchissimo di appuntamenti importanti con le Olimpiadi di Parigi che hanno lasciato un po’ di amaro in bocca all’atleta classe 1997. L’intervista ha preso il via con una analisi sugli 800 metri attuali, un po’ troppo ricchi di “sportellate”. La nativa di Schio dice la sua sull’argomento: “Non sono una che ne dà, non perchè sono troppo gentile in gara, ma perchè sono molto concentrata su quello che devo fare in quei momenti. Ne capita ovviamente di ricevere. Per esempio ne ricordo una grossa in Coppa Europa a Chorzow nel 2021. L’atleta tedesca mi ha passato in prima corsia quando ero al comando, ma mi ha mandato in terza.