Adani | Il Napoli ha un animale in panchina che sposta gli equilibri in Italia

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’ex calciatore Danieleanalizza le scelte di mercato del, sottolineando il potenziale impatto di Conte nel campionatono. In un’intervista a Viva el Futbol, Daniele, ex calciatore e attuale opinionista, ha espresso la sua visione sulla situazione attuale del, elogiando l’allenatore Antonio Conte. Durante la diretta su Twitch,ha descritto Conte come un “” capace di cambiare le sorti della squadra e di influenzare il campionatono.: Un nuovo corso sotto la guida di Conteha sottolineato che ilgioca attualmente una sola partita a settimana, il che offre un vantaggio strategico. “Conte è troppo preparato e famelico per nonre gli”, ha affermato, riconoscendo il potenziale dell’allenatore nel plasmare la squadra.