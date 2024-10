A Stoccarda lo Sparta Praga fa pari con un gran gol Rivale Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Finisce 1-1, match cheessa pure l’in ottica formazione ceca.gol degli ospiti. PUNTO A TESTA – Alla Mercedes-Benz Arena va in scena, una delle due partite in programma alle 18.45. In Austria, si gioca Salisburgo contro Brest. La partita in Germaniaessa per certi versi anche l’perché i cechi fanno parte del percorso europeo della squadra di Simone Inzaghi. Primo tempo molto intenso e divertente, con loche passa in vantaggio dopo appena sette minuti con Enzo Millot, che incorna sul cross di Maximilian Mittelstädt. Ma lonon ci sta e dopo la mezz’ora reagisce: punizione dai 25 metri di Kairinen, che trova una traiettoria favolosa per bucare Nubel. Al 38?, i cechi sfiorano addirittura il gol del sorpasso con Birmancevic, il cui colpo di testa si schianta sulla traversa.