Valsa si butta via Quanti rimpianti a Piacenza

(Di lunedì 30 settembre 2024) Va storta, ma va, la primaGroup Modena della stagione: sivia nel terzo set su una palla vagante sbagliata dal migliore in campo, Tommaso Rinaldi, e soprattutto nel quarto dove dilapida cinque punti di vantaggio facendosi rimontare dal baby Mandiraci e da una squadra molto più forte al servizio – e pure in serata – Romanò su tutti. La prima Modena ufficiale è sospinta dalle idee di Luciano De Cecco, che con l’estro smarca Rinaldi in ’pipe’ e si affida a sprazzi a Paul Buchegger, buon esordio anche per lui purché col difetto di calare nei finali. Il 3-1 finale (25-18, 21-25, 25-23, 25-23) va stretto ai gialloblù, ma restituisce un’immagine reale della squadra: già funzionale, tutto sommato affiatata, ma ancora incapace di rendersi la vita facile.