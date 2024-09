Uomini e Donne oggi | Armando Incarnato in lacrime fa un appello in diretta

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nella puntata di, 30 settembre 2024,riserverà forti emozioni ai suoi telespettatori, conprotagonista di uno sfogo che lascerà tutti senza parole. Il cavaliere napoletano, conosciuto per il suo temperamento deciso, mostrerà un lato inedito di sé, raccontando un problema personale che lo sta logorando da tempo: la lontananza dalla figlia. Infarà una Maria De Filippi, chiedendo aiuto per risolvere la delicata situazione che sta vivendo. Il momento toccherà profondamente il pubblico e gli altri protagonisti del programma, aggiungendo un tocco di umanità al solito trambusto del dating show. Il dramma di: un grido d’aiuto inaspettato, al centro dello studio,metterà da parte la sua immagine forte e sicura per rivelare un momento di fragilità.