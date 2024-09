The Penguin episodio 2 | tutti gli Easter Eggs e i riferimenti

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 30 settembre 2024) The2:glie iL’2 di Theè pieno di emozionantiegg da The Batman insieme aalla tradizione a fumetti di Batman. Continuando a raccontare l’evoluzione di Oz Cobb (Colin Farrell) e le sue grandi ambizioni di diventare il prossimo boss della malavita di Gotham, l’2 di Thevede il protagonista lavorare su più fronti cercando di mettere l’una contro l’altra le principali famiglie criminali della città. A tal fine, ci sono diversi grandiegg che costellano la puntata. Come visto nell’1 di The, Oz ha addossato alla famiglia criminale Maroni la colpa per l’omicidio di Alberto Falcone.