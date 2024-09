Serie A De Siervo | Entro il 2025 tutte le misure per migliorare la sicurezza negli stadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Siamo stati i primi ad aver chiesto di poter intervenire con meccanismi di riconoscimento facciale, e oggi lo inizieremo a pianificare. Sarà uno dei primi interventi che consentiranno di registrare le immagini del volto al tornello associandolo a un nome e a una posizione. Queste immagini verranno conservato in un server criptato a disposizione delle forze dell’ordine in caso di necessità. Le prime implementazioni saranno effettuatefine campionato, ci auspichiamo che tutto possa concludersi nel corso del“. Lo ha dichiarato Luigi De, amministratore delegato della LegaA, intervenuto a “La Politica nel pallone” su Radio Rai Gr Parlamento, in merito alle nuoveda attuare perla