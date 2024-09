Raimo rischia il licenziamento per aver detto | Valditara va colpito come la morte nera E i vip rossi fanno branco

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Insultò pesantemente il ministro dell’Istruzione Giuseppe: adesso Christian, scrittore, docente, candidato alle scorse elezioni europee con Avs, è stato raggiunto da un nuovo provvedimento disciplinare: è partita infatti una nuova istruttoria di un procedimento disciplinare chedi provocare la sospensione dall’insegnamento senza stipendio, fino ad arrivare aldell’intellettuale rosso. Insulti, che il candido, definisce critiche politiche e non offese.ha problemi con l’italiano: cialtrone, incapace enon sono insulti? “Io sono sconcertato da questo nuovo provvedimento per diverse ragioni. Viene punita la libertà d’espressione e critica di scelte politiche di un ministero e di un governo. In questo secondo provvedimento avrei commesso diversi illeciti, tra cuileso l’immagine del ministero.