Psg pugno duro contro Dembele | escluso dopo una lite

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il Psg è in campo per preparare la difficile trasferta di Champions Leaguel’Arsenal ma le ultime ore sono state condizionate da un caso fuori dal campo. Il calciatore Ousmane Dembélé è assente dalla squadra per la prossima sfida a causa della sua prestazione del fine settimana e di un litigio con il tecnico spagnolo Luis Enrique. Il nazionale francese non è nella lista ufficiale dei convocati per la trasferta a Londra e non sono state fornite motivazioni ufficiali per la sua assenza. Il motivo del provvedimento Secondo le ultime notizie l’allenatore Luis Enrique ha deciso di lasciare a casa l’ala 27enne perché era soddisfatto della sua prestazione nella vittoria per 3-1lo Stade Rennes in Ligue 1 venerdì scorso ma si parla anche di una discussione successiva molto accesa.