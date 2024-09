Pechino Linette batte Paolini in due set

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nel torneo WTA 1000 di Pachino, la tennista polacca Magdaha eliminato l’azzurra Jasminein un match conclusosi con un netto 6-4, 6-0. Nonostante l’inizio promettente di, che è riuscita a recuperare nel primo set,ha dimostrato grande solidità mentale e fisica, portandosi a casa l’incontro in due set. Il match è iniziato in salita per, che si è trovata sotto 0-3 con due break di svantaggio. Tuttavia, l’italiana ha reagito con determinazione, riuscendo a risalire fino a 4-3, riaprendo momentaneamente il set. Proprio quando sembrava pronta a ribaltare la situazione,ha subito il terzo break dalla polacca, che si è portata sul 5-4 e ha poi chiuso il primo set con il punteggio di 6-4.