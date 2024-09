Peaky Blinders il film al via le prime riprese con Cillian Murphy

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) La produzione deldi “” ha ufficialmente preso il via, segnando un momento atteso dai fan della serie., che ha ottenuto consensi internazionali grazie al suo recente lavoro in “Oppenheimer”, riprende il suo iconico ruolo di Tommy Shelby. Accanto a lui, il cast include talenti come Barry Keoghan, noto per la sua recente performance in “Saltburn”, e Rebecca Ferguson, celebre per il suo ruolo in “Dune”. Tim Roth aggiunge un ulteriore valore al cast. L’approvazione di Netflix per l’adattamento cinematografico è arrivata a giugno, dando il via a un progetto attesissimo dopo la conclusione della serie avvenuta ad aprile 2022. Sotto la direzione di Tom Harper, ilesplorerà la vita della famiglia di gangster gitani di Birmingham in un contesto storico cruciale, ovvero la Seconda Guerra Mondiale.