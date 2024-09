Orrore nel Salento Cattura e impicca i gatti perché infastidito denunciato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo gli episodi delle settimane e dei mesi scorsi, ancoranelper un episodio di violenza verso gli animali. Un pensionato di Lucugnano, frazione di Tricase, infatti, è statoper maltrattamento e uccisione di animali dopo essere stato scoperto are ereche lo infastidivano. Le indagini sono partite grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini e sono state condotte dagli agenti del Nucleo Guardie Zoofile Agriambiente Lecce, in collaborazione con la polizia locale.nel, violenza inspiegabile nel tricasino Secondo una prima ricostruzione, l’uomo attirava inel suo giardino utilizzando bocconcini come esca, intrappolandoli poi in una gabbia trappola. Successivamente, li uccideva legando una corda attorno al loro collo.