Nosferatu | il conte Orlok si staglia fra le tenebre nel nuovo trailer italiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Per il prossimo Natale, Focus Features vuole che gli spettatori soccombano all’oscurità e lo anticipa con ildidi Robert Eggers! La strana ossessione della protagonista (interpretata da Lily-Rose Depp, di cui sono trapelate le immagini dal set qualche tempo fa) per ilè evidente già dai primi fotogrammi. La creatura che dà il titolo al film, portata sullo schermo da Bill Skarsgård (e da lui definita sexy e orrenda) è presentata tramite brevi, inquietanti dettagli, come le mani somiglianti a scheletrici artigli. Lily-Rose Depp in, Fonte: Focus FeaturesQuella deldi Eggers è una figura mortifera e affascinante. È già evidente come l’impronta, almeno estetica, del lungometraggio sarà estremamente autoriale, con le atmosfere e una palette che ricordano molto il successo per eccellenza del cineasta, The Witch, del 2015.