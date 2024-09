No all’invasione dei migranti in Austria trionfa la destra radicale Sinistra e Popolari crollano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Anche l’svolta a, con il Partito della libertà (FPOE) che ha cavalcato i “sentiment” negativi per l’immigrazione fuori controllo e i rincari dell’inflazione conquistando la maggioranza con il 29,2% dei voti, battendo idell’OVP al governo del cancelliere Karl Nehammer, al secondo posto con il 26,5% delle preferenze, terzi i Socialdemocratici dell’SPÖ, con il 21,1%, quarti i Liberali di NEOS, con il 9,2%%, davanti ai Verdi (8,3%). Da record l’affluenza, che sfiora l’80%. Da oggi inizieranno quindi i colloqui per la formazione di un possibile governo, un compito difficile per il presidente verde Alexander Van der Bellen, contrario ad affidare la guida dell’esecutivo a Kickl.